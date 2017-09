A Menina e o Urso e Rapunzel abrem programação de setembro no Golden

Os finais de semana de setembro prometem diversão nos teatros infantis do projeto Diversão na Praça do Golden Square Shopping, sempre aos sábados e domingos, às 16h, com entrada franca.

Quem abre a programação neste sábado (2) é a peça A Menina e o Urso. Na história, eles estão na floresta em um piquenique quando a Abelha Abelhuda aparece para saber o que está acontecendo e descobre que tem uma humana vivendo com o Urso.

O Lobo, que não gosta nada de humanos, escuta que tem uma menina na floresta e resolve atacá-la. Quando o Urso sai de casa e deixa a Menina sozinha, o Lobo aparece na tentativa de sequestrá-la. Mas o que ele não esperava é que a Menina é esperta e o prende, obrigando-o a brincar até não aguentar mais.

Já no domingo, os longos cabelos de Rapunzel e sua história de amor prometem encantar adultos e crianças. Na adaptação, fiel ao original dos irmãos Grimm, o público vai conferir a história da menina Rapunzel que é criada por uma bruxa malvada que a mantém numa imensa torre construída para mantê-la prisioneira do mundo. Um dia, um príncipe passando pelo local ouve sua voz e decide salvá-la. Ao enfrentar a terrível vilã, é castigado com uma cegueira total, mas no final da história é salvo pelas lágrimas da amada, e tem o merecido final feliz.

Serviço

Peça: A Menina e o Urso e Rapunzel

Data: 2 de setembro (sábado) e 3 de setembro (domingo)

Hora: às 16h

Local: Golden Square Shopping – av. Kennedy, 700/São Bernardo, São Paulo, Praça de Alimentação – Piso L3

Espetáculos gratuitos

Confira a programação completa do Diversão na Praça de setembro

09/09 – O PEQUENO PRINCIPE

A história se passa no deserto do Saara onde um piloto de avião sofre uma pane no motor e é obrigado a fazer um pouso de emergência. Obrigado a ficar alguns dias até consertar o avião, o piloto conhece o Pequeno Príncipe, um garotinho de um planeta bem pequeno e distante. Aos poucos, o Principezinho passa de forma simples, verdadeiros valores e lições perdidas há tempos pelo piloto.

10/09 – A GALINHA DOS OVOS DE OURO

A história mostra a vida simples de Gabinha e tio Tunico que acidentalmente compram uma galinha que bota ovos de ouro.

16/09 – OS SALTIMBANCOS

A história de Os Saltimbancos consagrou-se como um clássico e suas músicas povoam as emoções de várias gerações. Nesta montagem, há a presença de um Arlequim que interage com os quatro animais do conto: o Jumento, o Cachorro, a Galinha e a Gata. Nesta linda história, os simpáticos bichinhos se tornam cantores e conduzem o texto repleto de aprendizagem.

17/09 – O LEÃO E O RATO

Um rato estava tranquilo em sua cidade. De repente todos os camundongos abandonaram a cidade com a terrível notícia da chegada de um grande leão devorador de ratinhos. Daí começa a confusão. O rato sozinho se depara com o leão e é desafiado: ele terá 7 dias para escapar das garras do leão. Será que ele vai conseguir?

23/09 – SUA MAJESTADE, A NATUREZA

A peça trata sobre questões do meio ambiente, sustentabilidade, reciclagem do lixo, coleta seletiva, cuidados com o planeta e educação infantil. Tudo de uma forma interativa, divertida e muito didática.

24/09 – A PÍLULA FALANTE

Emília, uma boneca de pano feita pela Tia Nastácia tomou uma pílula falante e desembestou numa falação sem tamanho. Inspirada na história original de Monteiro Lobato, a boneca vira gente, apronta, inventa e encanta.

30/09 – MAGIC CLOWN – OS PALHAÇOS MÁGICOS

Quatro palhaços mágicos demonstram no palco seus dotes ilusionísticos. Com muito humor e trapalhada, este encontro promete tirar boas risadas do público e surpreender a todos no momento certo.