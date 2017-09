O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), assinou na última quinta-feira (31), o nono lote de convênios do ano, com 63 municípios paulistas e entidades, num total de 68 acordos celebrados, entre eles com o município de Santo André. O investimento total é de R$ 7,6 milhões.

“São recursos importantes destinados ao que as entidades e os municípios mais precisam”, comentou Alckmin, destacando itens “para infraestrutura urbana, iluminação publica, equipamentos agrícolas, reformas e custeio de unidades de saúde, compra de ambulância e equipamentos hospitalares”.

Neste lote, os 68 convênios estão divididos por quatro secretarias. 45 da Saúde, com investimentos de R$ 4,6 milhões para 40 municípios; 21 da Casa Civil, com R$ 2,7 milhões para 21 municípios; um convênio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento com a Prefeitura de Birigui, no valor de R$ 90 mil para aquisição de equipamentos agrícolas; e um da Secretaria de Segurança Pública com o município de São José dos campos, R$ 220 mil para cobertura de quadra.

Entre os convênios da Saúde, o município de Lorena receberá R$ 300 mil para custeio, Americana receberá R$ 200 mil para reforma do Hospital Municipal da Cabreúva, também no interior paulista, receberá R$ 200 mil para ampliação da Santa Casa. Santo André também receberá verba para custeio de equipamentos. A Prefeitura andreense não sabe de quanto será a verba enviada através de emenda parlamentar.

Na Grande São Paulo, Embu-Guaçu receberá R$ 200 mil para aquisição de equipamentos de saúde e, em Itaquaquecetuba, o Hospital Santa Marcelina receberá R$ 150 mil para aquisição de equipamentos. Na capital paulista, os convênios atendem quatro entidades: Santa Casa de Santo Amaro (R$ 220 mil – custeio), Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho (R$ 125 mil – custeio), Casa de Davi Tabernáculo Espírita para Excepcionais (R$ 100 mil – custeio) e Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (R$ 90 mil – para aquisição de camas elétricas para UTI).

Nos convênios da Casa Civil, 21 municípios foram contemplados. Entre eles, Guaíra, que receberá R$ 200 mil para construção (alambrado, calçamento e quiosque); Sertãozinho, também R$ 200 mil para reforma da Praça Maria Cândida; Valparaíso, R$ 180 mil para aquisição de caminhão. E, ainda, Ribeirão Branco e Paulicéia, que receberão R$ 150 mil cada para obras de infraestrutura.

“Hoje, realizamos mais 68 convênios, sendo 56 com prefeituras e 12 com entidades, para obras de infraestrutura, reformas, aquisição de equipamentos e de ambulância, auxílio no custeio de hospitais, entre outros. Num total de R$ 7,6 milhões de investimentos. Recursos importantes para os municípios, que contribuem para a melhoria no atendimento ao cidadão”, explica o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira.

Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 913 convênios, num total de R$ 135.403.399,33 milhões de investimentos.