Santo André recebe evento do UFC com presença de importantes esportistas

O Paço de Santo André recebe neste sábado (2), a partir das 13h, o Tour das Letras, evento promovido pelo UFC (Ultimate Fighting Championship). Na ocasião, a cidade recebe atletas como Rodrigo Minotauro, um dos maiores pesos-pesados da história da competição e atual embaixador da marca no Brasil, o peso-galo do UFC, Thomas Almeida e também Esquiva Falcão, primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha de prata nas Olimpíadas, em 2012.

No evento, que terá participação do prefeito Paulo Serra na cerimônia de abertura, também serão homenageados atletas de variadas modalidades que tiveram história ligada à cidade. Entre eles está o GCM Wendell Aparecido da Silva, que no mês passado se tornou campeão de taekwondo no World Police & Fire Games 2017 (WPFG). Também ganharão homenagens os skatistas Gabriel Fortunato e Vanderley Arame e o atleta de BMX Caio Rabisco. Também com história marcante no município, a secretária adjunta de Esporte e Prática Esportiva, Laís Elena, será outra participante do evento.

Como forma de valorizar os empreendedores e alunos locais, também acontecerá um workshop de MMA com cinco academias da cidade. Os alunos e professores selecionados terão aulas de circuito funcional, Jiu-jitsu e Muay Thay, com Minotauro e Thomas Almeida.

O Tour das Letras fica em Santo André até o dia 10 de setembro, quando viaja para Santos. As letras ainda irão passar por outros locais de São Paulo até o dia 28 de outubro, quando o Ginásio do Ibirapuera recebe oUFC Fight Night: Brunson x Machida, com a esperada volta do brasileiro Lyoto Machida enfrentando o americano Derek Brunson pelo peso-médio.

Serviço:

Tour das Letras do UFC

Data: 2 de setembro (sábado)

Local: Paço Municipal – Praça IV Centenário – Centro, Santo André

Horário: a partir das 13h

Atletas e ex-atletas convidados:

Rodrigo Minotauro – embaixador do UFC no Brasil

Thomas Almeida – lutador peso-galo do UFC

Laís Elena – basquete

André Dória – powerlifting

Wendell Aparecido da Silva – taekwondo

Paulo Ricardo Rodrigues Bento – boxe

Gabriel Fortunato – skate

Vanderley Arame – skate

Esquiva Falcão – boxe

Caio Rabisco – BMX