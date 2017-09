PM persegue suspeitos de assalto e mata quatro no interior de SP

Quatro suspeitos de assaltos morreram em tiroteio com policiais militares, na noite desta quinta-feira, 31, em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. O grupo, formado por três homens e uma mulher, usou um carro furtado na semana passada, em Sorocaba, para fazer roubos em cidades da região, segundo a Polícia Civil. Em Sarapuí, os suspeitos roubaram uma farmácia e o celular de um morador. Uma loja foi furtada em Araçoiaba da Serra e outra farmácia foi roubada em Capela do Alto.

Viaturas da Polícia Militar foram acionadas para procurar os suspeitos. Uma equipe da Força Tática da PM em Votorantim avistou o veículo e iniciou uma perseguição. O carro com os suspeitos pegou a rodovia vicinal do bairro Cercado, na zona rural, e acabou colidindo com o portão de uma chácara. Os ocupantes do veículo tentaram se esconder na propriedade e, armados, teriam resistido à prisão, segundo a PM. Os quatro foram baleados e mortos.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba. Até a tarde, tinha sido identificado apenas o corpo de uma garota de 17 anos, moradora de Araçoiaba da Serra. A Polícia Civil registrou boletim de ocorrência por roubo, resistência à prisão e morte em decorrência de intervenção policial. Um inquérito vai apurar o caso. A PM informou que também abrirá investigação, como é praxe em casos de confrontos com mortes.