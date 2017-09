Alunos das escolas municipais Engenheiro Carlos Rohm II e Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni participaram na última semana do projeto Fabulares: “Contos para Ler com a Imaginação”. A atividade é promovida pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação, Inclusão, Cultura e Tecnologia, em parceria com Programa de Ação Cultural (PROAC), mantido pela Secretaria Estadual de Cultura.

Nesta primeira edição, foram reunidos na Biblioteca Municipal Olavo Bilac cerca de 140 estudantes com idade entre 6 e 12 anos, em dois períodos. Os alunos participaram de contação de história do projeto “Fabulares”, que proporciona incentivo à leitura em narrativa que mistura linguagens do teatro, circo e música.

Para secretária de Educação, Inclusão, Cultura e Tecnologia da cidade, Flávia Banwart, o incentivo à prática da leitura, que auxilia no processo de aprendizagem, já é uma prática da rede municipal de ensino de Ribeirão Pires. “A Secretaria oferece atividades diversas que colaboram para o aprendizado dos alunos da rede. E a leitura é a ferramenta primordial no processo de ensino”, avaliou.