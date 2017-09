O imbróglio entre a secretária de Saúde de Santo André, Ana Paula Peña Dias, e os vereadores Almir Cicote (PSB) e Willians Bezerra (PT), ganhou novos capítulos nesta semana. Enquanto isso, o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), tenta reduzir a participação da Fundação ABC na área da saúde. E em Diadema, o ex-prefeito José de Filippi Jr. (PT), evita polêmica por causa de candidaturas a deputado federal. Essas e outras notícias foram assunto na edição desta sexta-feira (1º), do Rastilho, no RDtv, com apresentação de Carlos Carvalho e comentários de Gustavo Baena, Samuel Boss e do covidado especial, o cientista político Nilton Tristão. Confira os principais pontos debatidos.

Resquícios do caso Ana Paula

O imbróglio entre Ana Paula Peña Dias e o presidente da Câmara de Santo André, Almir Cicote, seguiu nos bastidores políticos. O socialista conseguiu de volta a boa relação com o prefeito Paulo Serra (PSDB), porém ficou sem o cargo articulado no primeiro escalão. Além disso, não conseguiu junto ao Paço uma articulação para que a secretária de Saúde esquecesse o Boletim de Ocorrência no qual acusa Cicote e Willians Bezerra de injúria. Enquanto isso, o petista já revelou que vai processar Ana Paula por causa de suas acusações.

Modelo de acordo com Sabesp não atrai Santo André

Guarulhos conseguiu entrar em acordo com a Sabesp em relação a sua dívida de R$ 2,9 bilhões. O município dividiu o débito com a autarquia estadual em 480 parcelas que serão pagas em quatro décadas. O gestão de Santo André não vê com bons olhos o modelo adotado para tentar pagar sua dívida com a Companhia que já chegou a casa dos R$ 3,5 bilhões. Em Mauá, o caminho é semelhante. Com uma dívida de R$ 2,5 bilhões, a cidade pretende resolver o imbróglio pela Justiça.

Atila busca reduzir participação da Fundação ABC

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), articula uma maneira de reduzir a participação da Fundação ABC na área da Saúde. Atualmente 57,87% do orçamento da pasta vai para a entidade, mas devido ao enorme número de reclamações em relação ao serviço prestado, o socialista pretende uma redução destes custos.

Filippi evita polêmica com Ronaldo Lacerda por 2018

O ex-prefeito de Diadema, José de Filippi Jr. (PT), busca evitar polêmica com o vereador Ronaldo Lacerda (PT). Ambos pretendem ser candidatos a deputado federal no próximo ano. Lacerda reclamou do comportamento de Filippi que alegou foco na vida pessoal para não ser candidato a prefeito em 2016, mas que resolveu voltar a vida pública neste ano. O partido também pode ter um terceiro candidato à Câmara Federal que faça parte do diretório diademense, Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT).

Câmara de São Bernardo aprova nota fiscal municipal

Os vereadores de São Bernardo aprovaram nesta semana o projeto de lei que institui a nota fiscal municipal. O programa é parecido com a nota fiscal paulista, a diferença é que a ação são-bernardense apenas visa os prestadores de serviço, afim de aumentar a arrecadação de ISS (Imposto Sobre Serviços). Outra regra da nova lei é que caso o premiado tenha alguma dívida com município, o prêmio será retido para o pagamento deste dividendo.

CPIs chegam a reta final em São Bernardo

Também foi aprovado pelo parlamento são-bernardense o relatório final da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Lixo. E na próxima semana será entregue o relatório final da CPI da Eletropaulo. No próximo dia 6 acontecerá a votação dentro da Comissão e no dia 13 o texto passará pelo crivo do plenário.

Vereadores de Diadema entram em polêmica por mudança de lei

A Câmara de Diadema aprovou nesta semana, em segundo turno, o projeto de lei que cria um cadastro único para os beneficiários do Bolsa Transporte. A proposta do Executivo visa acabar com supostas fraudes no programa. A oposição não gostou da situação, pois consideram que o fato pode tirar o direito dos deficientes do município, algo que foi negado pela base governista.