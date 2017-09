Essenciais para manter a manutenção do organismo e corpo saudáveis, as vitaminas podem ser encontradas em boa parte dos alimentos, desde frutas até carnes e legumes. A falta de algumas delas podem ainda levar à fadiga, doença de pele ou deficiência nos ossos. No entanto, especialistas alertam que a suplementação só é necessária quando um profissional de saúde identifica a deficiência ou a necessidade de ajustes por meio de sintomas diagnosticados.

Para Evelin Siqueira, nutricionista da clínica Dr. Família, em São Caetano, apesar das vitaminas promoverem o bem-estar físico e mental, elas devem ser ingeridas em porções adequadas e receitadas por um especialista. “O consumo destes nutrientes não vem apenas de suplementos, mas também de alimentos, fontes de vitaminas e sais minerais. Em excesso ou consumo indevido podem causar risco à saúde e até levar a sérios problemas de saúde”, explica em entrevista ao RDtv.

De acordo com a médica, o consumo em excesso de vitamina C, por exemplo, pode causar sobrecarga nos rins. Ao ingerir uma laranja, o corpo humano consegue cumprir ao menos 70% das necessidades diárias, e ao ingerir um suplemento, o excesso a longo prazo, pode danificar e sobrecarregar os rins.

A nutricionista explica ainda que cada faixa etária tem uma necessidade nutricional. As crianças, por exemplo, para garantir a manutenção e o crescimento adequado, é importante incluir na alimentação ingredientes ricos em cálcio e vitamina D, responsável por fortalecer os ossos. Para as gestantes, onde as estruturas do feto estão sendo formadas, Evelin indica a ingestão de vitaminas do complexo B, ácido fólico e sulfato ferroso.

Já para os idosos, onde há aumento no uso de medicamentos, a ingestão de vitaminas e sais minerais é ainda mais importante e segundo a especialista, o mais comum é a deficiência de cálcio e vitamina D.

“A alimentação consegue sim suprir todas as necessidades do corpo, por isso a importância de buscar um nutricionista para calcular e adequar o plano alimentar, se ele não estiver adequado, para se houver necessidade, incluir uma suplementação”, ressalta.

Quando o excesso é de vitamina D, os sintomas aparecem apenas meses depois a administração de altas doses da substância, e pode causar graves danos nos ossos e fragilidade dos tecidos e rins. Provoca ainda aumento exacerbado de cálcio sanguíneo, que tende a ser depositado nos tecidos moles do organismo. A profissional explica que é comum a deficiência desta vitamina no corpo humano, mas também é necessário o consumo adequado com acompanhamento de especialistas.

“A vitamina D não só ajuda para o fortalecimento dos ossos, mas previne câncer e obesidade, e é importante mantê-la em níveis adequados com acompanhamento de exames laboratoriais, e se necessária, a manutenção com suplementação”, alerta.

Ao contrário do que boa parte da população pensa com medo do câncer de pele, o sol também é fundamental para manter os níveis de vitamina D controlados. Por meio dos raios do tipo ultravioleta B, o organismo obtém a vitamine D e, com ela, melhora a absorção do cálcio. “O uso do protetor solar impede o consumo desta vitamina. O ideal é tomar sol em períodos que ele esteja mais baixo, no começo da manhã e ao final da tarde”, indica.