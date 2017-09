Novos Baianos fazem show da turnê ‘Acabou Chorare’ em SP

Os Novos Baianos apresentarão o show da turnê Acabou Chorare em São Paulo no palco do Espaço das Americas nesta sexta-feira, 1°. Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão trarão um repertório que incluirá toda a trajetória do grupo.

A banda estava separada há 17 anos, desde a turnê anterior, Infinito Circular, e voltou em 2016 para celebrar o aniversário do disco Acabou Chorare, de 1972. Sucessos como Samba da Minha Terra, Preta Pretinha, Brasil Pandeiro, Acabou Chorare, Mistério do Planeta e A Menina Dança estarão presentes no show.

Os ingressos ainda estão à venda nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou pelo site da Ticket 360. Os preços vão de R$ 80 (meia-entrada para pista) a R$ 280 (inteira para o setor A)

Novos Baianos

Local: Espaço das Américas – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Horário: 23h30

Datas: Sexta-feira, 1° de setembro

Ingressos: Ticket360

Preços: De R$ 80 a R$ 280