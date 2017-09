O Centro Cultural Serraria recebe no dia 5 de setembro, às 14h, o espetáculo juvenil Sombra, apresentado pela Cia. Fabulares. A peça, inspirada no conto Sombra Boa do poeta Manoel de Barros, faz uma reflexão sobre o medo do escuro e outros medos, mostrando que a sombra não é ruim como muitos acreditam, mas que ela é parte primordial de nossas vidas.

Atuam no espetáculo Erica Modesto e Michael Souza. Para prender a atenção da garotada são utilizados recursos cênicos como a música e instrumentos de percussão. Durante a peça há momentos de interação entre atores e público. “Sombra” foi um dos projetos contemplados pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado – Proac /2016, que busca estimular a leitura. A entrada pra ver a encenação é gratuita

Para o pessoal da terceira idade, no Centro Cultural Canhema Casa do Hip Hop, neste sábado, dia 2 de setembro, a partir das 18h, acontece o “Baile da Família”. A atividade acontece uma vez por mês e já se tornou um evento tradicional no centro cultural. Para animar a festa, a dupla Mineiro&Mineirinho executará músicas do universo sertanejo . Veja abaixo outras atrações que vão acontecer na cidade até o dia 13 de setembro.

01 de setembro (sexta-feira)

RODA DE LEITURA – 10h e 14h

Trazendo como tema o aleitamento materno, esta roda de leitura faz parte da programação do Mês Dourado – Campanha do Aleitamento Materno. Mediação: André Santos e Margarete Barrucci.

Local: UBS Promissão – Rua Prudente de Moraes, 300, Jardim Promissão.

Classificação: Livre

Entrada: Franca

DOCE DE LEITE – 20h

A peça se passa dentro de uma prisão manicomial e conta o drama de Cristian, um esquizofrênico que sofre maus tratos, torturas e perseguições, chegando a perder a noção de realidade. Com a Cia. de Teatro Loxodonta.

Local: Teatro Clara Nunes – Rua Graciosa, 300, Centro. Tel. 4056-3366

Classificação: 12 anos

Entrada: Franca

02 de setembro (sábado)

BAILE DA FAMÍLIA – 18h

Atividade de dança social, que reúne todos os meses a comunidade da região, com muito sertanejo e forró. Som ao vivo com Mineiro & Mineirinho.

Local: Centro Cultural Canhema – Casa do HIP HOP – Rua 24 de maio, 38 – Jd. Canhema. Tel. 4075-3792

Classificação: Livre

Entrada: Franca

03 de setembro (domingo)

FESTA DA PRIMAVERA – 14h

Um encontro com alguns dos gêneros do samba: raiz, samba rock, entre outros. Presença do grupo Resenha, Escola de Samba Unidos de Vila Nogueira e convidados.

Local: Centro Cultural Nogueira – Rua Marcos Azevedo, 240 – Vila Nogueira. Tel. 4071 9300

Classificação: Livre

Entrada: Franca

DEMORÔ COM VIDA – 14h

Evento no formato de mostra de arte, com foco no rap de Diadema e que procura dialogar com outras expressões artísticas. Com os MCs GBOX e Renato Verso.

Local: Centro Cultural Canhema – Casa do HIP HOP – Rua 24 de maio, 38 – Jd. Canhema. Tel. 4075-3792

Classificação: Livre

Entrada: Franca

05 de setembro (terça-feira)

SOMBRA – 14h

Baseada no conto Sombra Boa, de Manoel de Barros, a Cia. Fabulares faz uma reflexão sobre o medo do escuro e outros medos.Afinal, a sombra não é ruim como muitos acreditam; basta dar uma chance para perceber que ela é parte primordial de nossas vidas. Projeto contemplado pelo PROAC – Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo.

Local: Rua Guarani, 790, Bairro Serraria. Tel. 4043-3446

Classificação: Livre

Entrada: Franca

06 de setembro (quarta-feira)

MASSOTERAPIA – Na primeira e terceira quarta-feira do mês, 10h

Atendimento de massagem por alunos da oficina de massoterapia poética.

Local: Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira – Jardim Bernardo Lobo, 263 – Vila Nogueira. Tel. 4017-9684

Classificação: Livre

Entrada: Franca

Semanais

HISTÓRIA DE DIADEMA: DOS PRIMÓRIDOS À EMANCIPAÇÃO – De quartas e sextas-feiras, às 9h e 14h.

Através de encontros periódicos é apresentada a história da cidade.

Local: Centro de Memória de Diadema – Avenida Alda, 255/277, Centro. Tel. 4043-0700

Classificação: Livre

Durante todo o mês de junho

ZUMBA NA PRAÇA – De segunda a sábado em diferentes horários

Aula livre de Zumba.

Local: CEU das Artes – Avenida Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jd. União. Tel. 4044-5263

Classificação: Livre

50 ANOS DA BIBLIOTECA CENTRAL-

Exposição de fotos em celebração aos 50 anos da Biblioteca Olíria de Campos Barros. Aberta para o público de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. No sábado das 9h às 14h.

Local: Biblioteca Olíria de Campos Barros – Rua Graciosa, 300, Centro. Tel. 4055-9205.

Classificação: Livre

PESQUISANDO SOBRE ANIMAIS

Para estimular a busca pela informação, realizaremos atividades de familiarização das crianças com os conhecimentos científicos sobre os animais. Agendamentos de grupos: bibliotecacentraldiadema@gmail.com.

Local: Biblioteca Olíria de Campos Barros – Rua Graciosa, 300, Centro. Tel. 4055-9205.

Classificação: 6 anos.