Balança comercial tem superávit de US$ 5,599 bilhões em agosto

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 5,599 bilhões em agosto, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O resultado é o melhor para meses de agosto da série histórica, que tem início em 1989.

As exportações somaram US$ 19,475 bilhões (alta de 14,7% ante agosto de 2016), e, as importações, US$ 13,876 bilhões (alta de 8%). Na quinta semana de julho (28 a 31), o superávit foi de US$ 908 milhões.

No ano, o superávit comercial soma US$ 48,109 bilhões, também o maior resultado da série para o período. O valor já ultrapassou o saldo registrado em todo o ano passado, de US$ 47,7 bilhões. A expectativa do governo é que o montante ultrapasse US$ 60 bilhões em 2018.