Com o intuito de auxiliar os estudantes que prestarão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), as unidades da Anhanguera de São Paulo e Grande São Paulo promovem uma série de videoaulas gratuitas, com os conteúdos das provas, a partir de 1º de setembro. O projeto Trilha do Enem apoia os alunos a aprimorarem o aprendizado por meio de simulados e estudo personalizado.

Além das transmissões com professores, os estudantes contarão com simulados do Enem. Após a realização das provas haverá correção das avaliações ao vivo. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.trilhadoenem.com.br.

SERVIÇO

Anhanguera | Trilha do Enem

Programação e inscrições: www.trilhadoenem.com.br