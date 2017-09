A Força do Querer: Zeca faz escândalo por causa de Ritinha

As loucuras de Ritinha (Isis Valverde) ainda podem causar muitos problemas para Zeca (Marco Pigossi), que agora vai ter que explicar para Jeiza (Paolla Oliveira) como que uma foto da sereia foi parar no computador dele. Para isso, ele vai até o prédio da ex-noiva pedir que ela fale com a policial. Mas Ritinha não facilita e Zeca acaba armando o maior barraco.

Mas Marilda (Dandara Mariana), como sempre, aparece para socorrer a mana Ritinha e inventa uma bela de uma desculpa.