Pacientes do CAPS realizam exposição de arte em São Bernardo

Os pacientes da saúde mental do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) de São Bernardo tiveram suas obras expostas nos corredores da Pinacoteca do município, localizado na Rua Kara, Nº 105, Jardim do Mar.

O secretário de Saúde, Geraldo Reple, explicou que a Pinacoteca disponibilizou uma sala exclusivamente às oficinas do Nutrarte. “Os pacientes possuem um espaço, chamado de ateliê. Eles são acompanhados por diversos profissionais, que incentivam a produção de arte e também acompanham o tratamento. Hoje, nós temos pacientes que estão dando aulas para as crianças. Ver essa evolução é a prova de que estamos seguindo o caminho certo na saúde do município”, comentou.

Convite internacional

Jacira Lacerda, paciente do CAPS AD, foi convidada a participar de uma exposição virtual de obras de arte em Paris, na França. “O trabalho que eu vou expor em Paris foi produzido dentro dessas oficinas”, diz a artista.