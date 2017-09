O Teatro Infantil Era Uma Vez no Grand Plaza preparou programação especial para o mês de setembro, em que as famílias terão a oportunidade de conferir grandes clássicos da literatura infantil. As exibições acontecem sempre aos domingos, a partir das 16 horas, no Boulevard Gastronômico.

A primeira peça do mês será dia 3, com “A Pequena Sereia”. História da sereia Ariel que se apaixona por um príncipe e, para conquistá-lo, pede ajuda à bruxa do mar, que conta que para realizar seu desejo terá de abrir mão daquilo que lhe é mais valioso, sua voz.

No domingo 10 será a vez de “Independência ou 0”, enredo sobre a vida de Carlinhos, um menino que tira notas baixas na escola, principalmente na matéria de História. Ele terá uma prova sobre a Independência do Brasil e está completamente perdido. Para ajudá-lo, surge um amigo, Dom Pedro, que resolve aparecer nos dias de hoje, para contar tudo o que aconteceu naquele dia histórico.

No dia 17 será exibido a peça “Os 3 Chapeuzinhos”. Na obra, uma verdadeira confusão acontece depois que Chapeuzinho Vermelho descobriu que existia um Lobo Mau também na história dos 3 porquinhos e resolve investigar o caso. A menina vai até a casa de tijolos dos irmãos porquinhos e assim começa a diversão.

No último domingo do mês (24), no palco estará “Uma Aventura na Neve”. Sucesso atual, a história conta a vida de Elsa, que nasceu com o poder de criar gelo e neve. Um dia, acidentalmente, Elsa acertou um raio gelado em sua irmã. Como castigo, Elsa foi trancada em um castelo para aprender a controlar seus poderes até o dia de sua coroação como princesa. Com medo de seus poderes e de assumir o reino, Elsa foge para um castelo de gelo criado por ela.