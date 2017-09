França deve pressionar por uma solução diplomática na Síria

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que seu país está pressionando por uma solução diplomática para a “construção da paz” na Síria.

Após uma reunião com o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, em Paris, Mácron disse que sua proposta de um novo grupo internacional para discutir sobre a Síria, deve incluir o Líbano e outros países da região que recebem refugiados sírios.

Mácron pretende organizar uma reunião com “investidores” em Paris no começo de 2018 para ajudar a mobilizar um financiamento público e privado para projetos relacionados com refugiados.

Ele também propôs uma cúpula no ano que vem sobre o retorno de refugiados sírios para seu país, um “tema chave” para a estabilização da região. Fonte: Associated Press.