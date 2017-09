Quando o tempo não define se será calor ou frio, o melhor a fazer é apostar na gastronomia flexível. O chá, pode ser uma boa pedida quente ou gelada e já caiu no gosto dos brasileiros. E no ABC não é diferente.

Para os estabelecimentos que inovam na região, a bebida pode fugir do tradicional, e mesmo assim garantir o sabor. Tanto para o Rei do Mate, quanto para a Bubblekill, setembro é o mês de apresentar as novidades no cardápio.

Henrique Faria, proprietário do Rei do Mate, em São Caetano, anuncia que este mês o carro-chefe da loja, a bomba de chá com açaí, traz a opção de creme de pitaia. A bebida possui o chá mate batido com açaí e xarope de guaraná. Para Henrique, o motivo da aposta é a praticidade da bebida. “É ótimo para quem não tem tempo de parar para comer na tigela, servido no copo, é uma refeição”, comenta.

A loja traz, ainda, o mate-shake (chá mate com sorvete) nas opções ovomaltine, polpa de frutas e cappuccino. Dosado corretamente, o comerciante assegura que café e chá na mesma receita podem combinar. O mate puro pequeno, bebida mais simples, sai por R$ 4,90, as bombas e shakes, também no tamanho pequeno, custam R$ 8,90 e R$ 15,90, respectivamente.

Pioneira na região e com inauguração prevista para esta sexta-feira (1), a Bubblekill terá a sua nona loja no Grand Plaza Shopping, em Santo André. Gelada, a bebida é montada em três etapas: a base pode ser de chá verde ou preto, além de Yakult e leite; o próximo passo passo é escolher a frutose, segundo líquido, acrescentado nos mais variados sabores, e a última etapa é a escolha das bubbles, que entre as opções estão manga, kiwi, blueberry, maçã verde e lichia.

Criadas em Taiwan, como tapioca negra, as bubbles que integram a bebida são revestidas de algas marinhas e contém néctar concentrado de frutas, que ao entrar em contato com a temperatura da boca explodem e liberam o sabor escolhido. O copo de 500ml custa R$ 12; de 700ml, R$ 15, e copos especiais R$ 20. (Colaborou Giullia Micali)

Serviço

Rei do Mate – rua Santa Catarina, 173, Centro, São Caetano. Telefone: 4221-1118.

Bubblekill – Grand Plaza Shopping, avenida Industrial, 600, Centro, Santo André.