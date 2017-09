Nunca Deixe de Acreditar em um livro baseado em fatos reais, em que a autora, Christina, relata a história de sua vida. Como menina de rua no Brasil, Christina passou fome e sofreu maltratos e a separação da mãe biológica. Futuramente, enfrentará, ainda, a separação do país de origem. A garota cresceu na Suécia com todos os choques culturais que se deparou na região de Norrland. A narrativa revela a experiência de sobrevivência, de como dois mundos totalmente diferentes contribuíram para a sua formação. Uma história real sobre amor, tristeza, amizade e perdas. Um relato que busca atingir o leitor em uma reflexão sobre a empatia pelo próximo.

Autora: Christina Rickardsson

Editora: Novo Conceito

Nº de páginas: 256

Preço sugerido: R$ 44,90