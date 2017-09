Com início previsto para as 19h de domingo (3/09), o stand up O Melhor Trabalho do Mundo, que acontecerá no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, Renato Albani faz questão de deixar claro o que faz da profissão de humorista a melhor do mundo. No espetáculo, Albani faz piadas e menções ao cotidiano, aos seus fracassos no ensino médio e sua mudança para São Paulo após largar a engenharia. Ingressos R$ 60. Telefone: 4222-1010.