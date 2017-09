Nesta sexta-feira (1º de setembro), às 20h30, o cantor de MPB, Guilherme Arantes, se apresenta no Teatro Municipal de Santo André. Arantes comemora os 40 anos de carreira com show que traz os sucessos dos mais de 20 álbuns lançados. Com músicas tema de 25 novelas, o último CD, Condição Humana, traz os hits Olhar Estrangeiro, Onde Estava Você e O Que Se Leva. Ingressos R$ 120 e R$ 140.