Léo Maia, filho de Tim Maia, o rei da música soul, fará releituras dos sucessos eternizados pela voz do pai, como Azul da Cor do Mar, Gostava tanto de Você, Não Quero Dinheiro e Primavera. O tributo acontece neste sábado (2), às 20h, no teatro do Senai Mario Amato, em São Bernardo. Léo Maia é cantor, compositor e guitarrista e foi iniciado pelo próprio pai aos sete anos. Com três álbuns gravados, o disco Cavalo de Jorge faz sucessos por mesclar oito canções próprias e cinco covers.

A entrada é franca, com reserva de ingressos pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi. Telefone: 4109-9499.