Existem alguns assuntos que não saem de pauta, como o Polo Industrial do Sertãozinho e suas necessidades de investimentos, que deveriam ser realizados pelo setor público de Mauá. Por mais tentativas que os empresários façam para conquistar o devido apoio da Prefeitura, não existe uma luz no fim do túnel para resolver algumas situações, a principal delas, a instalação de uma rede de esgoto no local, importante fonte de receita para o município.

As indústrias de Mauá, alvo dos mais diversos discursos, pois a crise econômica força o governo a tomar atitudes para manter vagas de emprego e atrair empresas na cidade, passam pelo mesmo problema, que muitas enfrentam pelo País, a falta de saneamento básico. Mas neste caso, a consequência pode ser muito maior. Mesmo assim a classe empresarial se mantém unida e promove ações que visam resolver a questão.

Temos de lembrar que sem uma rede de esgoto adequada, os derivados químicos utilizados para a fabricação dos mais diversos produtos podem chegar as já tão poluídas águas do município sem o tratamento devido, assim criando prejuízo ambiental. E também deve-se levar em conta o prejuízo financeiro que a cidade pode ter com essa questão sem uma resolução.

Por mais que a Prefeitura possa alegar que tenha formado um grupo para ampliar o diálogo com os empresários, nada saiu até agora do papel. Não existe aquele que não entenda que a situação do País está realmente complicada – e quantas vezes isso não foi retratado, porém, já passou da hora de os governos se unirem em torno de alguns temas, principalmente aqueles básicos, como oferecer saneamento básico a quem mora ou investe na cidade. Resta saber se o Executivo mauaense vai evitar que o Polo acabe saindo pelo ralo.