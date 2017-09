Após perder Miranda e Marcelo, Tite chamará 2 jogadores para duelo com a Colômbia

A seleção brasileira terá duas mudanças em seu elenco para a partida com a Colômbia, na próxima terça-feira, em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. O lateral-esquerdo Marcelo está suspenso por ter levado o segundo cartão amarelo diante do Equador. Já o zagueiro Miranda sofreu uma concussão ao se chocar com o goleiro Alisson no fim do primeiro tempo e precisou ser cortado.

Apesar do susto, o defensor da Inter de Milão passa bem. Ele passou por exames de imagem e, ainda na madrugada, publicou em sua conta pessoal no Twitter uma mensagem tranquilizadora. “Graças a Deus só foi o susto, infelizmente não posso seguir com a seleção, mas estarei na torcida assim como os 207 milhões de brasileiros”, escreveu o jogador.

O técnico Tite deverá anunciar ainda nesta sexta-feira os dos substitutos da lista. Na entrevista coletiva pós-jogo, o auxiliar Cleber Xavier revelou que a seleção tinha 16 novos nomes no radar para esse confronto com os colombianos, já que havia oito jogadores pendurados contra o Equador.

Entre os nomes cotados para a lateral estão Alex Sandro, da Juventus, Jorge, ex-Flamengo e atualmente no Monaco, e Diogo Barbosa, do Cruzeiro. Na defesa, a escolha deve ficar entre Gil e Jemerson. Todos eles foram citados por Tite na entrevista após a partida. Filipe Luis e Thiago Silva serão os titulares diante da Colômbia.