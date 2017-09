Tite exalta concentração dos jogadores em vitória sobre o Equador

Praticamente sem voz, o técnico Tite disse após a vitória sobre o Equador na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre, que o alto nível de concentração dos jogadores foi fundamental para fazer o Brasil sair de um primeiro tempo ruim – quando chegou a ser vaiado na saída para o vestiário – para o bom desempenho no segundo tempo. O treinador anunciou ainda que um novo lateral-esquerdo será convocado nesta sexta, já que Marcelo recebeu o segundo cartão e está suspenso.

A retranca e a marcação forte do Equador praticamente impediram o Brasil de chegar ao gol no primeiro tempo, que encerrou com placar em branco. Os gols do triunfo por 2 a 0 saíram somente depois do intervalo, com Paulinho, aos 23, e Philippe Coutinho, aos 30 minutos.

“São situações de jogos grandes que inevitavelmente vão acontecer. Você tem que ter um nível de concentração muito alto. Jogos com esse nível de enfrentamento, se você não tiver um nível de concentração alto, (não for) mentalmente muito forte, você facilmente deixa de produzir seu melhor”, comentou Tite, que disse ter sido justamente esse o tema da conversa no intervalo. “O segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro.”

A entrada de Philippe Coutinho na vaga de Renato Augusto mudou o panorama do jogo. “Primeiro tempo veio com duas linhas de quatro e com jogadores de velocidade. A equipe do Equador estava muito bem montada e com marcação sob pressão média e baixa. A ideia de Willian e Neymar era ora um dar profundidade, ora outro vir fazer a criação. Mas era tão boa a marcação que essa bola livre para o Neymar acabava muito atrás”, explicou Tite.

“O ajuste tático no segundo tempo foi prender mais o Paulinho, liberar mais os dois laterais ao mesmo tempo, e abrir linha de passe para Neymar, para Coutinho, para Willian, para Gabriel Jesus em melhores condições”, comentou. “O Neymar, o Willian e o Gabriel cresceram porque receberam uma bola num plano mais avançado e, quando isso acontece, o defensor sempre vai pensar duas ou três vezes em fazer marcação mais próxima.”

O treinador ainda elogiou a atuação de Willian, que foi o escolhido para começar a partida no lugar de Coutinho. “Ele é um foguete”, disse Tite.

Capitão da seleção no jogo desta quinta-feira, Marcelo recebeu o segundo cartão amarelo e está fora da partida com a Colômbia, na próxima terça. Filipe Luís será o titular, mas a comissão técnica irá anunciar um novo lateral para a reserva ainda nesta sexta.

O auxiliar Cleber Xavier informou que 16 jogadores já estavam no radar para eventualmente serem convocados para o duelo da próxima terça-feira, já que oito jogadores estavam pendurados. E Tite listou possíveis jogadores a serem chamados. “Alex Sandro joga muito, Jorge, que está no Monaco, joga muito. Tem no Cruzeiro o Dyogo Barbosa. Vamos analisar”, afirmou.