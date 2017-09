Em Lima, Peru derrota a Bolívia e segue vivo na luta por vaga na Copa do Mundo

Em uma rodada totalmente favorável – empate entre Uruguai e Argentina e derrotas de Chile e Equador -, a seleção do Peru fez a sua parte em casa e está viva na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Nesta quinta-feira, os peruanos receberam a Bolívia e venceram por 2 a 1, no estádio Monumental, em Lima, pela 15.ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Com a vitória em seus domínios, o Peru chegou aos 21 pontos e subiu para a sexta colocação. Faltando três rodadas para o final das Eliminatórias, está três pontos atrás de Chile e Argentina, quarto e quinto colocados, respectivamente. Na América do Sul avançam direto ao Mundial da Rússia os quatro primeiros e o quinto jogará uma repescagem contra o vencedor da Oceania (Nova Zelândia ou Ilhas Salomão).

Na próxima rodada, na terça-feira, às 18 horas (de Brasília), o Peru fará um confronto direto contra o Equador, que está em oitavo lugar com 20 pontos, em Quito. Em outubro, nos dois últimos compromissos pelas Eliminatórias, enfrentará Argentina, em Buenos Aires, e Colômbia, em Lima.

Já a Bolívia, eliminada há algum tempo, segue na nona e penúltima colocação, com 10 pontos – três a mais que a lanterna Venezuela. Na terça-feira, às 17 horas, jogará contra o Chile, no estádio Hernando Siles, em La Paz. Depois, em outubro, fechará a sua participação recebendo o Brasil e encarando o Uruguai, em Montevidéu.

Em campo, o Peru sentiu a ausência do centroavante Paolo Guerrero, suspenso por ter recebido dois cartões amarelos. Isso porque criou três boas chances de gol no primeiro tempo – com Cueva, Farfán e Carrillo – e a falta de pontaria pesou. Em todas o goleiro Lampe fez a defesa sem problemas.

As coisas para os peruanos ficaram melhores na segunda etapa. Em menos de 15 minutos conseguiram fazer dois belos gols em chutes colocados no ângulo direito de Lampe – aos 9 com o meia Édison Flores e aos 15 com o são-paulino Cueva. A Bolívia reagiu com Gilbert Álvarez aos 26, encobrindo o goleiro Cáceda, e quase arruinou os planos dos donos da casa no último minuto, mas Justiniano chutou por cima da pequena área.

FICHA TÉCNICA

PERU 2 x 1 BOLÍVIA

PERU – Cáceda; Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez e Trauco; Pedro Aquino, Carrillo (Andy Polo), Farfán e Édison Flores; Cueva (Hurtado) e Ruidíaz (Sergio Peña). Técnico: Ricardo Gareca.

BOLÍVIA – Lampe; Diego Bejarano, Raldés, Zenteno e Sagredo (Jorge Flores); Valverde, Wayar, Raúl Castro (Justiniano), Jhasmani Campos e Gilbert Álvarez; Marcelo Moreno. Técnico: Mauricio Soria.

GOLS – Édison Flores, aos 9, Cueva, aos 13, e Gilbert Álvarez, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Farfán, Pedro Aquino e Advíncula (Peru); Jhasmani Campos e Raldés (Bolívia).

ÁRBITRO – Andrés Cunha (Fifa/Uruguai).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Monumental, em Lima (Peru).