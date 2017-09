Não são apenas as reclamações sobre os vetos do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), que esquentam a cabeça dos vereadores da base governista. Outro assunto que também gera dor de cabeça aos parlamentares é a possibilidade da votação da taxa do lixo, no Legislativo. Muitos não querem aprovar tal proposta do Executivo devido ao peso político que possa ter um voto favorável a mais uma taxa em época de crise.

Porém

O vereador de Diadema, Márcio Júnior (PV), protocolou na Câmara projeto de lei para que escolas municipais tenham como atividade extracurricular as matérias de Noções Básicas de Direito Constitucional, Direito do Trabalho e Direito Civil. Mas a proposta tem um problema, no artigo 1º. A proposta diz “para os alunos regularmente matriculados no 6º ao 9º ano do ensino fundamental”, mas nenhuma escola de Diadema abriga alunos de 6º ao 9º ano, apenas instituições do Estado.

Negado

O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), negou nesta última quarta-feira (30), o recurso da Prefeitura de São Bernardo em relação ao julgamento que considerou irregular o contrato entre o Poder Executivo e a empresa Impacto Gouveia Construtora e Incorporadora Ltda., para a construção da creche Riacho Grande, ainda na gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT).

Rejeitado

Também foi rejeitado pelo Tribunal Pleno o recurso da Câmara de Mauá em relação ao julgamento que considerou irregulares as contas do Legislativo no ano de 2014, quando foi presidido por Paulo Suares (PT) e Osvanir Stella, conhecido como Ivan (Avante). Foi rejeitada a preliminar em plenário e posteriormente rejeitado o recurso pela Corte de Contas.

Única

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), quer pavimentar a candidatura única de seu pais e presidente da Câmara de Vereadores, Admir Jacomussi (PRP), para deputado estadual, entre os políticos da base aliada no próximo ano. No entanto, o caminho não é fácil, visto que o líder de governo no Parlamento, Professor Betinho (PSDC) e o secretário de Serviços Urbanos, Chico do Judô, também pleiteiam a Assembleia Legislativa.

Retorno?

Três vezes prefeito de Mauá, Osvaldo Dias (PT), é especulado para ser candidato a deputado estadual no próximo ano. Com 75 anos, ele é visto dentro do petismo como a figura mais forte e carismática do partido na cidade e a que menos sentiu rejeição nacional da legenda.

Dificuldades

Uma candidatura do ex-prefeito de Mauá, Osvaldo Dais (PT), à Assembleia Legislativa pode impor ainda mais dificuldades à reeleição do deputado estadual Luiz Turco (PT). Em 2014, o petista teve o apoio de Oswaldo em terras mauaenses e recebeu 4.407 votos de 78.670. Vale frisar que seu sucesso nas urnas se deu quando Santo André era comandada pelo PT de Carlos Grana, derrotado em 2016 por Paulo Serra (PSDB).

Insatisfação

Cresce o sentimento de insatisfação do governo do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), com o vereador Professor Betinho (PSDC) no papel de líder de governo. Na avaliação de integrantes da gestão mauaense, o parlamentar não demonstra força para cumprir o seu papel na base aliada. O último episódio foram as críticas dos vereadores governistas ao secretário de Saúde, Márcio Chaves (PSD), no qual integrantes do Paço avaliam que Betinho não articulou para evitar ruído.

Desfile

O governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), lançou comunicado que não haverá neste ano a Parada Cívico-Militar de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. A razão alegada é contenção de gastos.