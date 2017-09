Cotado para ser candidato a deputado federal nas eleições de 2018, o ex-prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), busca evitar a polêmica com outro pré-candidato ao posto, o vereador Ronaldo Lacerda (PT), que o criticou por sua postura no último ano. Durante plenária realizada nesta quinta-feira (31), na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o petista deixou claro que uma nova tentativa eleitoral é uma orientação de sua legenda.

“Eu não quero alimentar esse tipo de polêmica, pois considero que o Ronaldo tem uma série de qualidades, então não quero causar esse tipo de situação. Temos espaços para todos”, disse Filippi. Lacerda reclamou do fato do ex-prefeito ter alegado a prioridade em se dedicar à família ao invés de ser candidato a prefeito de Diadema, em 2016, e neste ano voltar à vida pública com anúncio de nova tentativa em ser deputado federal.

Eleito para uma cadeira na Câmara Federal, em 2010, Filippi garante que uma nova candidatura ao parlamento é simplesmente uma orientação do diretório municipal do PT que quer que todos os ex-prefeitos “que tiverem condições” sejam candidatos a deputado federal “para ajudar a levar votos para a legenda” nas próximas eleições.

A polêmica começa dentro do próprio diretório diademense do PT. A princípio o partido tem três pré-candidatos a federal. Além de Filippi e Lacerda, o terceiro nome é do atual parlamentar Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho. Indagado se haveria algum problema nesta situação, o petista não considera que haja algum imbróglio sobre o assunto.

“Temos um candidato que dialoga com o lado social, com os grupos de moradia (Lacerda). Temos outro candidato que pode agregar o lado sindical, pois tem uma história grande com este segmento, e eu posso agregar como um nome de um gestor público, com experiência. Considero que tudo isso pode ajudar a trazer votos para o PT”, afirmou.

Filippi também garantiu que caso seja eleito deputado, pretende cumprir os quatro anos de mandato, assim preferindo, a princípio, não disputar as eleições municipais de 2020. “Eu sou a favor de que o nenhum ex-prefeito seja candidato a prefeito de Diadema, temos que ter um nome novo para a disputa”, concluiu o petista.