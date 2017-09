“Nós fazemos esporte para todos”, foi assim que a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, iniciou discurso sobre o projeto Rede de Núcleos, do Instituto Esporte & Educação (IEE), que foi inaugurado em Santo André nesta quinta-feira (31). A parceria com a Prefeitura andreense e a Bridgestone do Brasil garantirá aulas esportivas para 120 crianças que frequentam o CEU das Artes Jardim Marek.

“Nós fazemos esportes para todos. Esporte educacional, pois é focado nas crianças e nos adolescentes. É para todos, mas o esporte pode ser diferente para mim ou para quem nos assiste. Então para atender a todos precisamos ter uma estratégia adaptada, tem de ter uma didática adaptada, tem de ter princípios e diferenças que sejam um elemento de riqueza que é a vida em sociedade”, afirmou a medalhista olímpica ao canal RDtv.

As crianças terão acesso a aulas de ginástica, vôlei, futebol, jogos, brincadeiras e capoeira. Os custos do projeto serão custeados pela Bridgestone, a partir de leis de incentivo ao esporte. “Esse é um modelo super importante e para a gente é interessante, pois ele combina a necessidade da comunidade, para quem está inserido com a nossa fábrica, em Santo André. Ele combina a capacitação e o poder de influência que tem a Ana Moser e o instituto dela, e a nossa participação financiando todo o projeto. Acho que é uma parceria, público-privada que terá sucesso”, disse Fabio Fossen, presidente da empresa.

A proposta vem de encontro ao modelo que a Prefeitura de Santo André quer implantar no município, a partir de parceria com a iniciativa privada. “Desde o começo do ano montamos uma equipe para conseguir fazer a aproximação junto às empresas, com as leis de incentivo ao esporte, conseguir ampliar a prática esportiva, em Santo André. A surpresa foi que logo na semana seguinte que eu falei sobre o assunto, a Bridgestone já veio com esse projeto praticamente pronto, junto com a Ana Moser, então foi algo muito especial”, explicou o secretário de Esportes e Prática Esportiva, Marcelo Chehade.

O projeto Rede de Núcleos já tem 20 unidades, que beneficiam 8 mil alunos da rede pública de ensino. Santo André é a segunda cidade da região a firma o tipo de parceria. A primeira é São Bernardo, onde o Instituto Esporte & Educação é responsável pela qualificação dos professores de Educação Física, da rede municipal de ensino.

A intenção da Prefeitura é novas parcerias sejam realizadas para aumentar a prática esportiva em Santo André. Inclusive, já está em fase de estudos o projeto de lei que cria um mecanismo de incentivo ao esporte, algo parecido com o que já ocorre em nível federal. “Quem sabe com este tipo de iniciativa conseguimos formar mais campeões olímpicos aqui na cidade”, concluiu Chehade que salientou que nos próximos dias anunciará a reforma de um equipamento público na área.