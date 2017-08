A segunda votação do projeto de lei que cria o cadastro único para o Programa de Renda Mínima – Modalidade Bolsa Transporte, em Diadema, causou polêmica na Câmara durante a sessão desta quinta-feira (31). Oposição reclamou que a proposta vai reduzir o número de beneficiados, principalmente entre os deficientes físicos. Para o governo, tal medida vai reduzir o número de fraudes.

Com a nova lei, para adquirir o benefício, o munícipe deve realizar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e no caso dos deficientes, deverá ser apresentado um laudo com o respectivo Código Internacional de Doenças (CID 10), “que classifica as doenças e problemas relacionados à saúde”, algo que segundo a justificativa do prefeito Lauro Michels (PV), vai acabar “conferindo eficiência e transparência, além de facilitar o trâmite processual das concessões”.

Para o bloco oposicionista, falta transparência para o assunto e que o fato vai reduzir o número de beneficiários por “questões de economia”. “Porque não fazer um cadastramento antes de votar uma lei destas? Eles querem que a Câmara aprove algo sem critérios claros. Para nós ficou muito claro, o que está por trás dessa questão é a economia”, afirmou o líder da oposição, o vereador Josa Queiroz (PT).

Diferente de outras sessões, onde mesmo com as críticas, os governistas – que são maioria, não faziam questão de defender os projetos na tribuna, resolveram se unir para dar resposta aos adversários. “Não terá mudança nenhuma na regra atual, apenas será algo para evitar as fraudes. Se tivesse algum problema, eu seria o primeiro a falar. Minha grande preocupação é se haveria uma mudança em relação ao salário mínimo, mas o prefeito relatou que não”, disse o vereador Audair Leonel (PPS).

O popular-socialista se refere a um dos requisitos para adquirir os benefícios. Segundo a lei, a renda familiar não pode ultrapassar um salário mínimo per capita (R$ 937), porém a mesma legislação permite o aumento deste limite para dois salários mínimos (R$ 1.864). A proposta foi aprovada por 13 votos a seis e seguirá para sanção do Poder Executivo.