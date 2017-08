BC: financiamento imobiliário no Brasil tem potencial para chegar a 30% do PIB

O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Ribeiro Damaso, afirmou nesta quinta-feira, 31, que o financiamento imobiliário no Brasil, que hoje representa cerca de 10% do PIB, tem potencial para superar os níveis de 20% ou 30%.

“Quando olhamos para economias emergentes similares à nossa, o mercado é de 20% ou 30%. Para economias desenvolvidas, vai para 50% ou 70%. E o Brasil parou em 10%”, comparou, durante evento da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Damaso também comentou a implementação da LIG (Letra Imobiliária Garantida) e garantiu que o BC não vai misturar o instrumento com as regras de direcionamento. “Todas essas demandas que surgiram e vão surgir, pelo menos enquanto eu estiver na diretoria de regulação, não vão ter espaço”.

O diretor do BC disse ainda que, durante a elaboração da LIG, houve esforço para deixá-la alinhada com padrões internacionais. Segundo ele, a autoridade monetária não queria tornar o instrumento mais uma “jabuticaba brasileira”. Além disso, Damaso afirmou que é preciso pensar em reformular a hipoteca (home equity).