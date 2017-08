Federer sofre de novo, mas vence em 5 sets e fatura 80ª vitória no US Open

Ainda longe das performances que exibiu em Wimbledon, Roger Federer voltou a sofrer no US Open nesta quinta-feira. Novamente, ele precisou de cinco sets para garantir seu lugar na terceira rodada, ao superar o russo Mikhail Youzhny, apenas o 101º do ranking, por 3 sets a 2, com parciais de 6/1, 6/7 (3/7), 4/6, 6/4 e 6/2.

Com o resultado, num duelo de 3h07min de duração, o número 3 do mundo chegou à marca de 80 vitórias no Grand Slam norte-americano. Também ampliou a “freguesia” sobre o rival russo. Agora são 17 triunfos e nenhuma derrota. Seu próximo adversário será o espanhol Feliciano López, que despachou o compatriota Fernando Verdasco por 6/3, 6/2, 3/6 e 6/1. Contra López, Federer tem 12/0 no retrospecto.

Nesta quinta, Federer voltou a exibir as dificuldades da estreia. Demonstrou pouca confiança, cometeu mais erros não forçados (68), exibiu pouca força nos golpes e certa lentidão no fundo de quadra. Em compensação, obteve melhor rendimento com o primeiro serviço e foi mais decisivo nos golpes: anotou 63 bolas vencedoras, contra 41 na estreia.

Federer começou o jogo desta quinta passeando em quadra. Faturou duas quebras em sequência e abriu 4/0. Youzhny venceu apenas um game no set inicial. No segundo, o suíço teve um início mais lento e logo perdeu o saque. Mas reagiu rapidamente. Empatou em 2/2 e depois abriu 4/2. Embalado, sacou para fechar. Mas abusou dos erros, cedeu a quebra e acabou perdendo no tie-break.

O terceiro set foi mais equilibrado. Mais confiante após a vitória no segundo set, o russo foi para cima e faturou quebra no quinto game. Ele manteve a vantagem até o fim da parcial e virou o placar do jogo.

O quarto foi mais um set de altos e baixos para Federer. Melhor em quadra, abriu 4/1, sem maiores dificuldades. E novamente sacou para fechar o set. Youzhny, contudo, reagiu na hora certa e devolveu a quebra. Desta vez, porém, o suíço obteve outra quebra no momento decisivo, fechou o set e empatou a partida.

A quinta parcial começou com atendimento médico ao russo. Na sequência, sentiu cãibras e chegou a deitar na quadra para se recuperar. Ele chegou a jogar alguns games mancando e, aos poucos, foi novamente dominado por Federer, que sacramentou duas quebras de saque e confirmou o favoritismo.

DIMITROV SE DESPEDE – Campeão do Masters 1000 de Cincinnati, o búlgaro Grigor Dimitrov não sustentou o status de favorito ao se despedir na segunda rodada. O sétimo cabeça de chave foi surpreendido nesta quinta pelo jovem russo Andrey Rublev. O tenista de apenas 19 anos venceu em três sets, com parciais de 7/5, 7/6 (7/3) e 6/3. Na terceira rodada, Rublev vai enfrentar o bósnio Damir Dzumhur, que bateu o alemão Cedrik-Marcel Stee por 4/6, 6/4, 6/0 e 6/1.

Não foi o único cabeça de chave a decepcionar no início do dia. O checo Tomas Berdych, 15º pré-classificado, caiu diante do ucraniano Alexandr Dolgopolov por 3/6, 6/1, 7/6 (7/5) e 6/2.

Campeão do US Open em 2009, o argentino Juan Martín Del Potro venceu mais uma e se garantiu na terceira rodada. O 24º cabeça de chave bateu o espanhol Adrian Menendez por 6/2, 6/3 e 7/6 (7/3). Na sequência, Del Potro deve fazer grande duelo contra o espanhol Roberto Bautista Agut, 11º cabeça, que eliminou nesta quinta o alemão Dustin Brown, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci, por 6/1, 6/3 e 7/6 (7/3).

Outro cabeça a avançar foi o francês Adrian Mannarino. Também venceram o australiano John Millman e o sérvio Viktor Troicki.

ROGERINHO NAS DUPLAS – Surpresa na chave de duplas em Roland Garros, Rogério Dutra Silva fez uma boa estreia em Nova York. Ele e o italiano Paolo Lorenzi derrotaram o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram, que formavam a parceria cabeça de chave número sete, por duplo 6/4.

Na segunda rodada, brasileiro e italiano vão enfrentar o norte-americano Nicholas Monroe e o australiano John-Patrick Smith. Mais cedo, Bruno Soares e Marcelo Melo e seus parceiros também estrearam com vitória no US Open. Já André Sá foi eliminado logo na rodada de abertura.