No episódio desta sexta-feira (1), Joyce foge de Ivana e vai ao encontro de Eugênio. Zu e Ritinha lidam com a nova aparência de Ivana. Joyce liga para Eva. Eurico e Dita celebram a volta de Silvana, e Simone compreende que a mãe fugiu da clínica. Zeca exige que Ritinha assuma para Jeiza que foi ela quem lhe enviou as fotos. Ruy não aceita a mudança de Ivana. Bibi planeja com Alessia o presente de aniversário de Rubinho. Rubinho flerta com Carine. Zeca vai atrás de Ritinha, mas Marilda o despista. Cândida tenta convencer Jeiza a dar uma chance para Zeca. Eva orienta Joyce e Eugênio. Simone encontra o talão de cheques da empresa com Silvana. Jeiza ignora Zeca. Zu desconfia de Ritinha. Rubinho planeja o resgate de Sabiá. Bibi presenteia Rubinho.