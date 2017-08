Herói do Grêmio do quinto título da Copa do Brasil em 2016, o atacante Pedro Rocha se transferiu do clube de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ao Spartak Moscou, da Rússia, nesta quarta-feira (30/07), com apresentação prevista para próxima semana, pela quantia 12 milhões de euros – cotados em R$ 45 milhões. A venda do atleta, porém, reverberou no CAD (Clube Atlético Diadema), que exige 30% dos valores: R$ 13,5 milhões.

Pedro Rocha se despontou no futebol em Diadema, quando tinha 18 anos. Em 2013, o CAD o emprestou ao Juventus da Mooca, por onde disputou o Campeonato Paulista – Série A-2 e a Copa Paulista. Pelo Moleque Travesso, vestiu a camisa grená 21 vezes e fez sete gols. No ano seguinte, o clube diademense acertou o empréstimo ao Grêmio. Na temporada 2015, o Tricolor comprou definitivamente o atleta e o incorporou ao elenco profissional.

A divergência começa neste ponto, uma vez que o CAD garante que ficou acertado em contrato os 30% dos direitos econômicos de Pedro Rocha, enquanto o Grêmio ficaria com 70%. Entretanto, o site do Tricolor publicou nota, ao comunicar a venda do atacante ao futebol russo, que detém os 100% dos direitos econômicos e federativos. Por essa razão, o clube receberia a totalidade da venda do jogador.

Gremista de coração, o presidente do CAD, Jackson Carvalho, estranhou a nota publicada no site do clube de Porto Alegre e deu prazo para receber o valor de R$ 13,5 milhões. “Vamos aguardar de cinco até sete dias após a apresentação de Pedro Rocha (ao Spartak Moscou), que deve ocorrer na terça-feira (05/09). Não conversamos ainda (com dirigentes gremistas), até porque não sei como estão falando que o Grêmio tem 100% dos direitos”, pontuou.

Na quarta divisão do futebol paulista, o CAD é um dos dois times de Diadema, mas alimenta um cenário desfavorável perante o seu rival da cidade, o Água Santa – disputa a Série A-2 –, que tem força política no governo do prefeito Lauro Michels (PV). Por essa razão, Jackson avalia que o dinheiro da venda de Pedro Rocha ajudaria a viabilizar um sonho do clube: a construção do próprio CT (Centro de Treinamento), próximo à rodovia dos Imigrantes.

“É um terreno de 5 mil metros quadrados. Compramos o terreno em 2010, por cerca de R$ 700 mil, mas faltou a verba para iniciar a construção. Ainda não fizemos o orçamento total, mas temos certeza que esse dinheiro (da venda de Pedro Rocha) é o suficiente para construí-lo. Hoje treinamos no CT da Prefeitura de Diadema, no Distrital do Taperinha (Vila Nogueira)”, descreveu.

Além do atacante, o CAD tem mais um atleta revelado em sua base e transferido ao Grêmio, chamado Jadson. “Ele está na equipe sub-20. O Grêmio comprou 70% dos direitos econômicos dele e o CAD manteve os 30%. O clube sempre procura atletas da base (do CAD). Vamos ver como essa relação com Pedro Rocha, não queremos entrar na justiça por isso”, disse.

Pedro Rocha vestiu a camisa do Grêmio em 127 partidas e foi autor de 32 gols. Seu maior feito foi na final da Copa do Brasil do ano passado, quando calou o Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ao fazer dois gols ante o Atlético Mineiro. Ele ainda foi expulso após o segundo gol, por tirar a camisa na comemoração.

Apesar do cartão vermelho e das lágrimas nos corredores do Mineirão, o Grêmio venceu o Galo por 3 a 1 e Pedro Rocha se sagrou o herói do jogo. Na partida de volta na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, um empate de 1 a 1 deu o quinto título da competição aos gaúchos.