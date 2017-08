O projeto Show na Praça do Golden Square Shopping abre a programação com show da banda Cazuza Cover, no feriado do dia 7 de setembro, com o melhor do rock nacional. Na semana seguinte, é a vez do show de stand-up comedy dos humoristas Patrick Maia, Átila Shinhe e Davi Mansour, dia 14 de setembro.

O rock volta a ter espaço dia 24 com apresentação da banda U2 Cover. Os grandes sucessos eternizados na voz de Bono Vox, como With or Without You, One, Looking For, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday, entre outros, prometem agitar o público.

O encerramento será dia 28 de setembro ao som de Mauricio Manieri (foto). Natural de São Bernardo, Mauricio volta à terra natal para interpretar seus hits do pop, soul e MPB que embalaram gerações no final dos anos 1990. Meu Bem Querer, Bem Querer, O Pôr do Sol, Primavera, Te Quero Tanto e Se Quer Saber são algumas das canções do repertório do músico que farão parte do show.

Show da Praça de setembro

07/09 – Cazuza Cover

14/09 – Stand-up comedy com Patrick Maia, Átila Shinhe e Davi Mansour

24/09 – U2 Cover

28/09 – Mauricio Manieri

Serviço:

Show na Praça

Data: Sempre às quintas-feiras

Horário: às 20h

Local: Golden Square Shopping – av. Kennedy, 700/São Bernardo, São Paulo, Praça de Alimentação – Piso L3

Apresentações gratuitas