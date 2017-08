Durante o mês de setembro, o chef Guga Rossi ministra aulas de diversos tipos de gastronomia para interessados em conhecer alguns segredos sobre ingredientes e temperos diferenciados.

Na terça-feira (5/9), o cardápio será gastronomia latina – ceviche e empanada argentina; na semana seguinte, dia 12 de setembro, será a vez da gastronomia mediterrânea – frutos do mar com harmonização de vinhos. No dia 19 de setembro, chocolate com pimenta e, para encerrar, gastronomia indiana – arros pullav e chiken masala.

As aulas serão sempre às 19h, no espaço gastronômico do Shopping ABC, av. Pereira Barreto, 42 – Centro – Santo André. Informações: diretamente com o chef (11) 95721-2233.

Inscrições antecipadas: http://conteminformacao.com.br/chefgugarossi / ou pelo e-mail contato@conteminformacao.com.br

Pagamento: https://foodpass.com.br/chef-guga-rossi-latina