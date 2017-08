A Prefeitura de Mauá está com inscrições abertas para as novas aulas abertas neste semestre das Oficinas Culturais. O programa oferecerá aulas gratuitas em todas as modalidades de arte: visuais, cênicas e música. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas na Sede das Oficinas Culturais, na Vila Bocaina, região central de Mauá.

A iniciativa integra a proposta da nova gestão municipal de fortalecer o setor no município, seja com a valorização dos artistas locais ou abrindo as portas da Cultura à população. Neste semestre as aulas ampliam ainda mais o leque de opções culturais aos interessados, com aulas em todas as vertentes de arte. Entre as aulas de dança, há opções por dança Afro, do Ventre, de rua, Ballet e Break.

Os interessados em artes cênicas também podem ser contemplados pelas aulas de Circo e de Iniciação ao Teatro. Já nas Artes Visuais há opções de Artes Plásticas, Grafitti, Fotografia, além de Composição e Poesia. Na música há Canto Coral, Viola, Violão, DJ e Sanfona.

Para se inscrever, basta comparecer ao local de inscrições com o comprovante de residência e um documento oficial com foto (RG ou CNH, por exemplo). Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável.

O cadastro pode ser efetivado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na rua dos Bandeirantes, 611. Informações: 4544-7692.