EUA devem detalhar reforma tributária nas próximas semanas, diz Mnuchin

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou nesta quinta-feira que a meta original de aprovar uma reforma tributária abrangente no Congresso até agosto “atrasou um pouco”, mas que o governo do presidente Donald Trump ainda está a caminho de conseguir passar leis para realizar essas mudanças até o fim deste ano. Segundo ele, o governo e o Congresso devem detalhar a reforma tributária nas próximas semanas e a Câmara dos Representantes e o Senado estão circulando um plano de reforma no setor entre seus integrantes.

Em entrevista à rede CNBC, Mnuchin também afirmou estar “muito confiante” de que o Congresso aprovará legislação para elevar o limite de endividamento do governo em breve, a fim de evitar problemas nos pagamentos do país. O secretário do Tesouro disse, porém, que a data para aprovação do Orçamento pode ser um pouco alterada e não ocorrer em 29 de setembro. Ele afirmou que a ajuda para lidar com os problemas causados pela tempestade tropical Harvey poderia afetar o momento em que será necessário elevar o teto da dívida. Mnuchin afirmou que 29 de setembro continua a ser a data na qual o Congresso deve elevar o teto, mas que os gastos do Tesouro serão afetados em setembro por um pacote de ajuda para as áreas atingidas pelas chuvas. “Pode haver algum impacto de uns dois dias.”

A autoridade americana comentou que ter um dólar um pouco mais fraco é “de alguma forma, melhor para o comércio do país”. Ao mesmo tempo, Mnuchin ponderou que, no longo prazo, o dólar mais forte reflete a confiança na economia americana.

O secretário do Tesouro disse que o governo tem uma boa relação de trabalho com a presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Janet Yellen. Segundo ele, o governo e o Fed trabalham juntos para melhorar a regra Volcker, que busca limitar os riscos tomados pelas instituições financeiras. Para Mnuchin, o governo acredita em regulação “apropriada”, para garantir que os bancos possam emprestar.

Questionado sobre quem pode ser o próximo presidente do Fed, ele não quis dizer quantos candidatos havia além da própria Yellen, mas informou que Trump deve decidir sobre o próximo no comando do Fed no fim deste ano. (Equipe AE, com agências internacionais)