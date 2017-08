Em parceria com a JPMorgan Chase Foundation, o Senai-SP vai oferecer curso gratuito de tecnologia da informação e apoiar a entrada dos estudantes no mercado de trabalho. As inscrições para o SENAI Code Experience devem ser feitas pela internet até o dia 10 de setembro.

Serão oferecidas 160 vagas entre quatro especializações na área de desenvolvimento: Front-End; Back-End; Mobile; e Internet das Coisas (IoT). Os alunos desenvolverão projetos reais para as empresas e terão o acompanhamento técnico de mentores que já estão no mercado.

Além disso, durante o curso os alunos participarão do Hackathon, uma maratona de programação para criar soluções inovadoras com a orientação de especialistas do mercado de TI. No final, os projetos selecionados serão reunidos em um trabalho de conclusão prático, no qual terão a oportunidade de apresentar o que aprenderam e mostrar seu talento para grandes empresas do setor.

O curso será ministrado de segunda à sexta-feira, na Escola Senai de Informática (Alameda Barão de Limeira, 539, Santa Cecília) e tem duração de seis meses (360 horas), com início em outubro de 2017 e término em abril de 2018.

Para inscrever-se é necessário ter Ensino Médio completo e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 20. Candidatos que não tenham condições de arcar com a taxa podem solicitar isenção pessoalmente na própria escola. O edital e o link para as inscrições estão disponíveis por meio do site: codexp.sp.senai.br/