Nesta quinta-feira (31/08) foi apreendido o suspeito de matar dois moradores de rua com uma barra de ferro em Santo André. Manoel Almeida da Silva, de 46 anos, foi encontrado com a mesma touca da cena do crime e confessou a prática no dia 28 de agosto.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Santo André, onde serão adotadas as providências da Polícia Judiciária.

O crime

Dois moradores de rua foram mortos com golpes de barra de ferro no último domingo (27), enquanto dormiam em frente de uma clínica na rua Onze de junho, no bairro Casa Branca, em Santo André.

Uma das vítimas é Michael Steer Renshaw, de 50 anos, nascido na Inglaterra, que sofria de alcoolismo. O outro é Fabio Netto das Neves, 48 anos, morador de rua.