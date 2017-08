O Shopping Praça da Moça, em Diadema, já tem a programação fechada do Teatrinho na Praça para setembro. A programação gratuita reúne espetáculos infantis e contação de histórias todos os domingos, às 16h. Confira as atrações:

03.09 – Os Três Mosqueteiros

No enredo, o personagem D’Artagnan quer se tornar membro do corpo de elite dos guardas, os mosqueteiros do rei. Ele conhece três mosqueteiros chamados Athos, Porthos e Aramis. Juntos, os quatro heróis enfrentam grandes aventuras a serviço do rei.

10.09 – A Princesa e o Sapo

Após completar 18 anos, a mimada princesa Sophia busca um nobre pretendente a pedido de seu pai. Príncipes de vários reinos são recusados pela exigente princesa, que acaba se interessando por um misterioso feiticeiro. Após descobrir que está em perigo, ela resolve aceitar a ajuda de um divertido sapo que promete servi-la em troca de um beijo.

17.09 – O Pequeno Príncipe

Publicado nos anos 1940, ‘O Pequeno Príncipe’ é uma fábula atemporal de Antoine de Saint-Exupéry e tornou-se obra de apelo universal. Na história, um piloto de avião sofre um acidente e cai em pleno deserto do Saara. Lá, conhece um pequeno príncipe que vem de outro planeta. Juntos, os dois embarcam numa jornada de sonhos, na qual o príncipe contará suas histórias ao novo amigo, que redescobrirá valores da infância.

24.09 – Chapeuzinho Vermelho

A famosa história da garota de capa vermelha, que resolve atravessar a floresta sozinha, ganha uma interpretação interativa e divertida. O lobo malvado, um caçador atrapalhado e uma vovó pra lá de maluca garantem risos da plateia.

Serviço

Data: domingos, dias 03, 10, 17 e 24/09, às 16h

Local: Shopping Praça da Moça – R. Manoel da Nóbrega, 712 – Centro, Diadema – Piso Paineira