Em SP, motorista atropela e mata ciclista que ficou agarrado ao capô do carro

Um motorista ainda não identificado atropelou e matou um ciclista na noite desta quarta-feira, 30, em Osasco, cidade da região metropolitana de São Paulo. Gilmar Barbosa da Mata, de 45 anos, foi atingido por volta das 18h, quando pedalava na Avenida Nações Unidas, próximo ao centro de Osasco. Natural de Boquira, na Bahia, ele faria 46 anos nesta sexta-feira, dia 1º de setembro.

O ciclista se segurou ao capô do carro que o arrastou por um trecho de aproximadamente cinco quilômetros da via, soltando-se apenas próximo a região do Cebolão, viaduto que dá acesso à Marginal Tietê, na zona oeste da capital paulista. .

O motorista estava em um veículo Renault Clio preto, de acordo com testemunha que estava em um posto de gasolina e não conseguiu anotar a placa. Mata não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do resgate.

O motorista fugiu e não prestou socorro e a polícia tenta identificar quem estava ao volante. Para tanto, busca imagens de câmeras de segurança. O caso foi registrado na 91ª Delegacia de Polícia da Vila Leopoldina (zona oeste) como homicídio simples.