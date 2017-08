Qualidade das vagas de emprego geradas é questionável, avalia IBGE

O mercado de trabalho mostra recuperação, acompanhando a melhora na atividade econômica, mas o avanço ainda é calcado na geração de vagas informais, com qualidade questionável, avaliou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Existe sem dúvida uma recuperação acontecendo em termos quantitativos, de geração de postos. Mas a qualidade desses postos é questionável, uma vez que dois terços deles estão nessa plataforma informal”, ressaltou Azeredo.

No trimestre encerrado em julho, foram criados 1,439 milhão de postos de trabalho, em relação ao trimestre encerrado em abril, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Houve geração de 54 mil vagas com carteira assinada no setor privado, mas Azeredo lembra que o movimento não foi estatisticamente significativo, estando sujeito à margem de erro. “Esse resultado pode ser negativo no mês que vem, pode ser uma variação em função da amostra”, relativizou.

Outras 468 mil vagas foram abertas sem carteira assinada no setor privado, enquanto o contingente de pessoas atuando por conta própria cresceu em mais 351 mil indivíduos. “Se não houver um processo de recuperação imediata, ou de médio prazo, de entrada de trabalhadores formalizados no mercado de trabalho, isso pode gerar problema futuro. Essas pessoas não estão cobertas pela Previdência, não têm acesso a seguro desemprego. Isso pode até atrapalhar o comércio”, alertou Azeredo.

Segundo ele, o aumento da informalidade dificulta a recuperação da atividade econômica. “O País não se desenvolve em cima de uma plataforma informal”, resumiu.

A boa notícia em julho foi o avanço de 1,3% na massa de renda paga aos trabalhadores ocupados, a primeira alta significativa desde o trimestre encerrado em outubro de 2014. “O rendimento está estável, mas a população ocupada subiu”, lembrou Azeredo.

Segundo o pesquisador, a alta na massa de rendimento pode fazer o mercado de trabalho entrar num ciclo virtuoso, uma vez que aumenta o volume de dinheiro em circulação na economia, estimulando consumo e produção, consequentemente a geração de novas vagas.