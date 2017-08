Doria cria ciclofaixa de lazer na Avenida Brasil

A Prefeitura de São Paulo vai inaugurar no próximo dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, a ciclofaixa de lazer no eixo das Avenidas Brasil-Henrique Schaumann-Paulo VI, na Zona Oeste da capital.

A nova estrutura cicloviária vai ligar o Parque do Ibirapuera, na zona sul, à Avenida Sumaré, onde já há uma ciclovia. A ciclofaixa de lazer vai funcionar aos domingos e feriados nacionais das 7h às 16h. A medida faz parte da política da gestão João Doria (PSDB) de incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte e lazer.

Trajeto

– Avenida Brasil, a partir da Avenida Brigadeiro Luís Antonio até a Avenida Rebouças;

– Avenida Henrique Schaumann, desde a Avenida Rebouças até a Rua Cardeal Arcoverde;

– Avenida Paulo VI, da Rua Cardeal Arcoverde até o cruzamento com a Rua Lisboa.