Os fãs de futebol terão a oportunidade de rever ídolos da história do esporte em campo neste sábado (02/09), com o Amistoso Master, que será realizado no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, a partir das 16h. A partida comemorativa e beneficente será disputada entre as Seleções Master da equipe brasileira e do Palmeiras, com presença de jogadores do futebol nacional do passado e presente, como o Verdão Ademir da Guia, Biro Biro, Leivinha, Muller e Marcelinho Carioca.

O ingresso deve ser trocado por um quilo de alimento não perecível (exceto açúcar e sal), até esta sexta-feira (01/09), no horário comercial, em um dos pontos de troca espalhados pela cidade: Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, na Avenida Kennedy, 1.155; no Estádio 1° de maio, na Rua Olavo Bilac, 240; no Mercado e Mercearia Três Irmãos, na Avenida Edilu, 397; nas unidades do Supermercado Compre Certo da Rua da Assembléia, 21, e da Rua São Tomás Mouro, 3A; Supermercado Sonda da Avenida Pereira Barreto; e lojas esportivas do Shopping ABC, em Santo André.

Os alimentos arrecadados serão destinados para entidades assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, e para famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedesc).

Elenco

A equipe de veteranos do Palmeiras será composta por jogadores que ajudaram a construir a história vitoriosa do time, como Zé Roberto, Leivinha, Cezar, Tonhão, Arouca, Chiquinho, Valtão, Zé Luiz, Reinaldo Xavier, Ademir da Guia, Indio, Edu Bala, Dudu, Galo, Célio, Zé Mario e Paulinho. Já pela seleção brasileira, jogarão Antônio Lucas, Flávio Conceição, Giovanni, Dodô, Muller, Pavãozinho, Marcelo Passos, Marcelinho Carioca, Antônio Carlos, entre outros.