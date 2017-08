Paraguai diz que disputará ao lado de Argentina e Uruguai a sede da Copa de 2030

A candidatura de Uruguai e Argentina no processo de definição das sedes da Copa do Mundo de 2030 ganhou mais um pleiteante. Nesta quinta-feira, o presidente do Paraguai, Horacio Cartes, anunciou que o seu país vai se juntar aos vizinhos para tentar sediar a competição.

“Confirmo que já estamos de acordo os presidentes de Paraguai, Argentina e Uruguai para disputar a candidatura do Mundial de Futebol de 2030”, escreveu Cartes em seu perfil na rede social Twitter.

A definição de que o Paraguai se juntará a Argentina e Uruguai na candidatura conjunta se deu em uma reunião nesta quinta-feira de Cartes com o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domínguez.

O dirigente revelou a realização do encontro para adicionar o Paraguai ao projeto uruguaio e argentino de sediar a Copa do Mundo antes do anúncio oficial de Cartes. “Reunido com o presidente Horacio Cartes para planejar que o Paraguai seja sub-sede do Mundial de 2030 com Argentina e Uruguai”, escreveu.

Depois, Domínguez celebrou o entendimento entre os presidentes das nações sul-americanas. “A união faz a força. Agradeço aos presidentes de Argentina, Uruguai e Paraguai por pensar grande e unir forças para lutar pelo Mundial de 2030”, afirmou.

Cartes e Domínguez não indicaram como seria a participação do Paraguai na candidatura de Uruguai e Argentina, que utilizam a efeméride dos 100 anos da primeira edição da Copa do Mundo para impulsionar o desejo de receberem a competição em 2030 – em 1930, o torneio foi realizado no Uruguai, que levou o título na decisão diante da seleção argentina.

A oferta sul-americana, agora tripla, é a única oficial para sediar a Copa do Mundo de 2030. Para a competição anterior, também há uma proposta de três países, da América do Norte – Estados Unidos, Canadá e México. Além disso, o Marrocos também deseja sediar o Mundial de 2026.