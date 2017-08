Ketleyn Quadros vai para repescagem e buscará o bronze no Mundial de Judô

A meio-médio Ketleyn Quadros (até 63kg) vai tentar faturar a medalha de bronze no Mundial de Judô, que está sendo realizado em Budapeste. Nesta quinta-feira, ela vai disputar a repescagem após vencer as suas três primeiras lutas na competição, mas perdeu nas quartas de final para a polonesa Agata Ozdoba.

Medalhista de bronze na Olimpíada de 2008 na categoria até 57kg, Ketleyn venceu as suas duas primeiras lutas no Mundial apenas no golden score, por wazari. Foi assim que a brasileira superou a equatoriana Estefania Garcia, a atual campeã dos Jogos Pan-Americanos, e a austríaca Katrin Unterwurzacher, medalhista de bronze no Europeu deste ano.

Nas oitavas de final, Ketleyn levou um wazari e aplicou dois para superar a filipina Kiyomi Watanabe. Nas quartas de final, no entanto, ela perdeu por wazari para a polonesa Agata Ozdoba.

O resultado mandou Ketleyn para a repescagem, fase em que a brasileira terá pela frente a mongol Mungunchimeg Baldorj. Em caso de triunfo, ela vai disputar a medalha de bronze contra uma das judocas derrotadas nas semifinais da categoria até 63kg.

PENALBER E YUDI ELIMINADOS – Os dois brasileiros que competiram nesta quinta-feira na categoria até 81kg foram eliminados na segunda luta. Victor Penalber, bronze no Mundial de 2015, estreou em Budapeste com vitória sobre o sul-africano Dale Whittaker com dois wazaris e ippon por imobilização. Na segunda rodada, ele perdeu por ippon para o usbeque Davlat Bobonov.

Eduardo Yudi Santos, que disputou pela primeira vez uma edição do Mundial, superou com um wazari no golden score o canadense Etienne Briand. Na sequência, porém, perdeu por wazari para o búlgaro Iavaylo Iavanov.