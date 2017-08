Renda pessoal sobe a 0,4% em julho e gastos com consumo avançam 0,3% nos EUA

A renda pessoal nos Estados Unidos aumentou 0,4% em julho na comparação com o mês anterior, maior crescimento dela desde fevereiro, informou o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor, de 0,3%. Já os gastos com consumo tiveram crescimento de 0,3%, um pouco abaixo da expectativa dos economistas, de avanço de 0,4%.

Os gastos com consumo representam boa parte da produção econômica dos EUA e os números mais recentes sugerem que a economia manteve o impulso no início do segundo semestre. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3% no segundo trimestre, de acordo com a segunda estimativa do dado, e os números de hoje apontam para crescimento similar ou maior no terceiro trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.