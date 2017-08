Fábrica de químicos no Texas tem explosões após ser inundada por Harvey

A companhia francesa Arkema afirmou no início desta quinta-feira que houve duas explosões em uma fábrica do setor químico dela no Texas e que havia fumaça escura na área, atingida por uma grande inundação causada pela tempestade tropical Harvey. A Arkema já tinha dito que “não havia maneira de evitar” uma explosão potencialmente grande ou um incêndio na fábrica de Crosby, no Texas, a 40 quilômetros de Houston, como resultado da paralisação da refrigeração essencial para alguns materiais.

A fábrica havia sido esvaziada na terça-feira. Em nota nesta quinta-feira, a companhia diz que trabalha proximamente com autoridades federais e locais para lidar com a situação. A fábrica perdeu sua fonte principal de energia e também duas fontes alternativas usadas em emergências, o que levou à parada na refrigeração “crucial necessária para nossos materiais”, disse o executivo-chefe para operações na América do Norte, Rich Rowe, na quarta-feira. Esses materiais podem explodir diante disso, advertiu ele, dizendo que no contexto do local não havia como prevenir isso.

Rowe disse na quarta-feira que a fábrica estava com 1,80 metro de água. A empresa disse que todos deveriam ficar a 1,5 quilômetro de distância do local e uma rodovia próxima foi fechada. A fábrica produz peróxidos orgânicos, usados em itens como tinta acrílica. A Arkema se tornou independente da gigante francesa do setor de energia Total no fim de 2004. Fonte: Dow Jones Newswires.