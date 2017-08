Congresso do Partido Comunista da China terá início em 18 de outubro

O Congresso do Partido Comunista da China, realizado a cada cinco anos, terá início em 18 de outubro, informou hoje a agência de notícias oficial Xinhua.

O anúncio marca a contagem regressiva para a reunião na qual o presidente chinês, Xi Jinping, iniciará seu segundo mandato de cinco anos como líder do partido.

Também durante o 19º Congresso Nacional do Partido Comunista serão selecionados novos integrantes do Comitê Permanente do Politburo, como é conhecida a cúpula de líderes do Partido Comunista chinês. A expectativa é que Xi preencha os cargos com aliados, em detrimento de facções rivais. Normalmente, o congresso se estende por cerca de dez dias.

Xi tem se destacado como um dos líderes mais poderosos da China em décadas, dominando o partido, o governo, os militares e a economia estatal. Observadores também vão acompanhar a reunião de perto em busca de sinais de que Xi pretenda ficar além dos mandatos de dez anos cumpridos por seus antecessores.

O congresso também será uma oportunidade para revigorar a campanha de Xi contra a corrupção, que tem sido uma marca de sua atuação política, junto com uma política externa robusta e esforços para ampliar a presença e influência do partido na economia e na sociedade. Fonte: Associated Press.