Carvalho Pinto continua parcialmente interditada após engavetamento

Permanece interditada na manhã desta sexta-feira, 31, parte da pista da rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí (SP), onde, na quarta-feira, 30, ocorreu um grave acidente que deixou dois mortos e 20 feridos. O acidente ocorreu pela manhã e envolveu 34 carros e dois caminhões. Com o impacto, alguns veículos se incendiaram.

O engavetamento aconteceu no km 75 da rodovia, sobre um viaduto. Apenas a pista da esquerda no sentido Rio está liberada, permanecendo interditados o acostamento e a pista da direita. A Ecopistas, concessionária que administra a via, informa que exames iniciais revelam que não houve danos à estrutura do viaduto.

Relatos de testemunhas apontam que alguns veículos de passeio estavam parados na estrada quando um caminhão que transportava tinta se aproximou e parou. Um segundo caminhão, carregado de sucata, bateu e jogou um veículo de passeio embaixo do caminhão carregado de tinta, o que teria dado origem ao incêndio, que atingiu outros veículos na rodovia. Há a suspeita de que uma queimada tenha atrapalhado a visibilidade dos motoristas.