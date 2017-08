Laís Bodanzky, ‘Como Nossos Pais’ e a mulher na indústria do audiovisual

Laís Bodanzky (foto) tem uma das carreiras mais exitosas do cinema brasileiro da chamada “Retomada”. Com Bicho de Sete Cabeças, ela venceu os festivais de Brasília e do Recife. Com As Melhores Coisas do Mundo, bisou o Cine PE. Faltava Gramado e ela venceu este ano com Como Nossos Pais. Seis Kikitos, incluindo filme e direção. Seus filmes diferem, mas no fundo são os mesmos. Personagens sensíveis, histórias humanas. Um garoto que conhece o inferno do sistema manicomial (Bicho), o típico adolescente em crise (As Melhores Coisas) e o “tal” feminismo (Como Nossos Pais). Todos esses filmes abordam relações de família, e o conflito de gerações. O corpo estranho, mas não é, poderia ser Chega de Saudade, sobre um clube de terceira idade.

Filha de diretor – Jorge Bodanzky, autor de um título emblemático do cinema brasileiro: Iracema, Uma Transa Amazônica -, Laís admite que pode ter feito outros filmes preparatórios para esse, mas a urgência do discurso feminista surgiu nesse momento. E não é certo que vá perseverar – o próximo filme, com Cauã Reymond, será sobre a juventude de d. Pedro, o 1.º, um notório mulherengo. “Vai ser uma delícia fazer.” Vai mudar o personagem, não necessariamente o discurso. O que lhe interessa é sempre a espessura dramática. Como se não bastassem todos os problemas de Rosa/Maria Ribeiro, ainda tem mais um. A mãe, com quem ela vive em litígio, está morrendo de câncer.

É demais, mas Laís, guerreira do feminismo, não muda sua estética. O filme bate na tela com suavidade. O elenco todo, o ex-marido e corroteirista Luiz Bolognesi dizem a mesma coisa. Laís institui no set uma ditadura suave. Sem grito, mas com persuasão, ela convence todo mundo a fazer exatamente como quer. Ela acha graça da definição.

A força da persuasão – seu agradecimento em Gramado não poderia ter sido mais engajado. “Somos poucas (as mulheres na direção e no roteiro) e esse é o espaço do discurso, no qual a gente coloca nossas ideias. Essa consciência é muito nova na minha vida, mas é uma reflexão necessária. Será que nós, mulheres, não queremos dirigir nem roteirizar? Somos apenas 15% na indústria do audiovisual. Por quê? É importante refletir, porque não é que a gente não queira contar nossas histórias, mas há um filtro. É preciso romper com isso e conquistar o espaço do discurso.”

Para avançar nessa conquista, Laís teve sua tropa de choque – o maravilhoso elenco de seu filme. Foi o segundo Kikito de coadjuvante para Clarisse Abujamra, que já venceu o prêmio por A Coleção Invisível, em 2013. Clarisse é extraordinária como uma mulher madura e sensual. “Foi tudo muito rápido”, ela diz. “Laís me chamou, fizemos algumas leituras de mesa, mas o essencial já estava no roteiro.” Uma das mais belas cenas mostra Clarisse ao piano, tocando justamente Como Nossos Pais, de Belchior. “Queria o título, mas não a letra da música”, diz a diretora. “A Clarisse tocando só a versão instrumental foi um achado. Saiu muito melhor do que imaginava.” E Paulo Vilhena trouxe para a realidade a luta de seu personagem antropólogo – em Gramado, ao receber seu Kikito, ele bradou “fora, Temer e viva a Amazônia”, criticando o presidente por extinguir a reserva e permitir a mineração. O protesto, também de Gisele Bündchen, ecoou e, na segunda, o presidente recuou.